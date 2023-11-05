РБК: Росжелдор предложил Минтрансу открыть частные железные пути для пассажиров

Общественный совет Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) предложил Минтрансу легализовать транспортировку пассажиров на частных железных дорогах. Это следует из письма Росжелдора замминистру траснпорта Валентину Иванову, которое есть в распоряжении у РБК.

По данным РБК, в письме говорится, что такое предложение решит проблему с транспортной доступностью моногородов, наукоградов, закрытых административно-территориальных образований и крупнейших агломераций.

Собственниками путей необщего пользования чаще всего выступают промышленные компании, которые являются посредником между РЖД и пассажиром. Они часто используют такие пути, например, для перевозки сотрудников до места работы.

Исполнительный директор ассоциации «Промжелдортранс» Александр Маняхин в беседе с РБК пояснил, что решить вопрос о статусе пассажирских перевозок на железнодорожных путях необщего пользования необходимо, поскольку на их использование существует высокий спрос среди жителей отдаленных точек российских регионов.

Первый вице-президент Центра экономики инфраструктуры Максим Фадеев, в свою очередь, заявил, что поддерживает предложение Росжелдора. По его словам, «снять формальные запреты» — экономически целесообразный шаг, если есть инфраструктуры и свободные пропускные способности, с помощью которых можно удовлетворить спрос на пассажирские перевозки.