Власти КНДР учредили праздник в честь ракетной промышленности

Президиум Верховного народного собрания КНДР в ходе заседания принял решение об учреждении в стране праздника в честь развития ракетной промышленности. Теперь в КНДР 18 ноября будет отмечаться День ракетной промышленности — в этот день в 2022 году в республике были проведены испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17».

Согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), 18 ноября КНДР «продемонстрировала миру величие ядерной державы» с помощью запуска «самых мощных» МБР.

18 ноября 2022 года КНДР осуществила запуск МБР. Позднее стало известно, что речь идет о двухступенчатой МБР «Хвасон-17». Ракета пролетела около 1 тыс. км при максимальной высоте 6 тыс. км. Она приземлилась в экономической зоне Японии — в 200 км от японского острова Хоккайдо. Тогда в Минобороны Японии сообщали, что запуск такой ракеты по обычной траектории предполагает расстояние в 15 тыс. км, что позволяет дойти до континентальной части США.