МИД Японии заявил о выделении дополнительной гумпомощи в $65 млн сектору Газа

Глава МИД Японии Йоко Камикава в ходе встречи с главой иорданского МИДа Айманом Хусейном Абдалла ас-Сафади заявила, что Япония планирует предоставить сектору Газа гуманитарную помощь в размере $65 млн. Она напомнила, что до этого Япония приняла решение о пакете гумпомощи в $10 млн. Ее слова приводятся в пресс-релизе японского МИДа.

По словам Йоко Камикавы, японское правительство также намерено организовать программу гуманитарной помощи в рамках Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади и Йоко Камикава выразили желание продолжать совместные усилия по реализации «гуманитарной паузы» в регионе.

Госпожа Камикава в ходе встречи поблагодарила иорданского коллегу за содействие при эвакуации граждан Японии из Израиля. «Она высоко оценила сотрудничество Иордании в вопросе перевозки японских граждан из Израиля. Министр Сафади заявил, что Иордания приложит все усилия для обеспечения безопасности японских граждан»,— говорится в сообщении японского МИДа.

Сегодня, 5 ноября, AFP сообщило, что президент США Джо Байден положительно ответил на вопрос, удалось ли достичь прогресса по «гуманитарной паузе» в боевых действиях между Израилем и «Хамасом» в секторе Газа. Других деталей президент не привел.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».