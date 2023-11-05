Российский фонд мира выделил семьям погибших в Карабахе миротворцам по 1 млн руб.

Вдовы и другие близкие погибших в Нагорном Карабахе российских миротворцев получат по 1 млн руб. от Российского фонда мира. Деньги выделяются в рамках программы фонда «Забота», сообщила ТАСС первый зампред правления Елена Сутормина.

По словам госпожи Суторминой, председатель правления Леонид Слуцкий распорядился выделить средства в тот же день, когда стало известно о смерти миротворцев. «Сейчас все формальности соблюдены, и деньги уже начали поступать родным погибших»,— добавила она.

Российские власти до сих пор не раскрыли, сколько всего миротворцев были убиты при обстреле 20 сентября. Российский фонд мира также не приводит числа погибших. Азербайджан сообщал о гибели пяти человек. Известно, что среди них — замкомандующего российскими миротворцами в регионе Иван Ковган. Кроме того, еще один миротворец погиб при другом инциденте.

Машина с российскими миротворцами была обстреляна азербайджанскими военными. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора извинился перед президентом России Владимиром Путиным, он пообещал тщательное расследование произошедшего.

Леонид Уварчев