В Берлине ребенок и два полицейских пострадали при взрыве пиротехники

Ребенок и два сотрудника полиции получили травмы после взрыва пиротехнического изделия возле полицейского фургона в Берлине. Это произошло после пропалестинской демонстрации.

Взрыв произошел в районе Нойкёльне. Об этом говорится в сообщении местной полиции в соцсети X. Взорвалась так называемая шаровая бомба. Как отмечает Der Spiegel, пока связь происшествия и пропалестинской демонстрации не установлена.

В Берлине, как и во множестве других городов мира, 4 ноября прошли массовые акции в поддержку сектора Газа. В германской столице на демонстрацию, по оценке полиции, вышли 9 тыс. человек. Еще 17 тыс. человек митинговали в Дюссельдорфе.

Леонид Уварчев