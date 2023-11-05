«Сотрудники ГИБДД вправе задерживать иностранные транспортные средства до уплаты штрафов»

В ноябре вступает в силу закон о ратификации соглашения между Россией и Беларусью о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Согласно документу, уполномоченные органы страны, где совершено правонарушение, будут направлять решения о взыскании вступивших в силу административных штрафов в страну проживания нарушителя для исполнения. Средства от уплаты штрафов будут поступать в доход государства, где проживает нарушитель. О вопросах, касающихся реализации этого соглашения, говорит юрист, специализирующийся на проблемах транспорта и защиты интересов перевозчиков, Екатерина Бурнос.



Екатерина Бурнос

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«Уже сейчас возникает много вопросов по реализации данного соглашения. В настоящее время большинство административных штрафов по ПДД выписывается в автоматическом режиме. Из содержания соглашения следует, что оно распространяет свое действие на эти штрафы. Однако непонятен механизм получения информации о транспортном средстве с иностранными номерами и водителе, извещении белорусского водителя о составлении в отношении него постановления по материалам фотофиксации, а без извещения об этом нарушителя оно не может вступить в силу. Также не ясно и то, каким образом российские водители будут получать информацию о выписанных им административных штрафах по фотофиксации на территории Беларуси.

В соответствии с соглашением, уплата штрафов должна происходить в доход стороны проживания лиц, совершивших нарушения. Например, белорусский нарушитель ПДД в России при исполнении постановления в рамках условий соглашения в итоге должен заплатить штраф в бюджет Белоруссии в своей национальной валюте. Но из текста Соглашения не ясно, как конкретно это планируется обеспечивать. В постановлении об административном правонарушении в РФ всегда указываются реквизиты для оплаты штрафа (часть 1.1 статьи 29.10 КоАП РФ). Получается, что российский инспектор должен в свое постановление вписать белорусские платежные реквизиты, чтобы белорусский водитель оплатил штраф на казначейский счет белорусского ГАИ. Как это будет организовываться практически, инспекторы будут держать с собой два вида заготовленных шаблонов постановлений: одни для российских нарушителей, другие — для белорусских?

Кроме того, пока шел процесс ратификации соглашения в КоАП РФ были внесены существенные изменения по вопросам уплаты штрафов за правонарушения, совершенные на транспортных средствах с иностранными номерными знаками. Согласно новой редакции части 1.2 статьи 32.2 КоАП административные штрафы должны быть уплачены до выезда иностранного транспортного средства с территории РФ, но не позднее 60 дней с даты вступления в силу постановлений о наложении административного штрафа. При этом Сотрудники Госавтоинспекции вправе в качестве обеспечительной меры задерживать иностранные транспортные средства до уплаты штрафов. Это достаточно серьезная мера, и нарушителю следует обеспечить возможность оплатить штраф вовремя. Но получится ли это сделать?

Например, сможет ли белорусский нарушитель, который задержался в России или в другой стране, где он оказался в результате транзита, оплатить штраф на белорусские счета с территории РФ или, например, Китая, в белорусской валюте? Не уверена.

Пока заложенный в соглашении механизм оставляет больше вопросов, чем ответов. Будем ждать соответствующих официальных разъяснений».

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