«Яндекс Погода»: 5 ноября в Черноземье будет дождливо и пасмурно, до +15°

В воскресенье на территории Черноземья будет преимущественно дождливо и пасмурно. Среднесуточная температура станет варьироваться в диапазоне от +10° до +15°, следует из аналитики «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгороде, где несмотря на дождь, температура воздуха прогреется до +15°. Дождливо будет также в Курске и Орле, где отметка термометра достанет +13°.

В остальных регионах Черноземья погода также обещает быть пасмурной: в Тамбовской области температура составит +10°, в Липецкой - на градус выше, а в Воронежской поднимется до + 13°.

Владимир Зоркий