ХК «Автомобилист» одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» из Нижнекамска в рамках Восточной конференции КХЛ. Встреча проходила в Екатеринбурге на КРК «Уралец» и закончилась со счетом 2:1 (1:0; 0:1; 1:0) в пользу хозяев.

В начале матча первые опасные моменты создал «Нефтехимик», однако «Автомобилист» перешел в контратаку и забросил шайбу: после щелчка Стефана Да Косты на добивании отличился Ефим Гуркин. ХК «Автомобилист» инициативой, но к результату это не привело.

Второй период стал результативным через две с половиной минуты. Нападающий Владимир Брюквин из «Нефтехимика» обыграл защиту соперника и забил ответный гол. Через несколько минут за грубость дали штраф Алексею Бывальцеву из екатеринбургской команды. Причиной удаления стал случайный удар клюшкой по лицу соперника во время стычки между Лукашем Клоком («Нефтехимик») и Андреем Обидиным («Автомобилист»). В меньшинстве хозяева не пропустили.

Во второй половине периода активнее был ХК «Автомобилист», он имел несколько убойных шансов, но вторую шайбу не забросил. Еще в последнюю пятиминутку заработала вновь меньшинство команда из Екатеринбурга за нарушение численного состава и потом еще одно за высоко поднятую клюшку. ХК «Нефтехимик» не упрочил свое преимущество по голам.

В третьем периоде «Автомобилист» сразу пошел в атаку, придавив поначалу соперника к их воротам. Ближе к концу пятиминутки начали контратаковать игроки «Нефтехимика», но инициатива была у хозяев. На 11 минуте, переиграв уже голкипера «Автомобилиста» Владимира Галкина, не смог забить нападающий гостей Андрей Белозеров.

В концовке оштрафовали Илью Хохлова «Нефтехимик» за игру высоко поднятой клюшкой. Главный тренер екатеринбуржцев сразу же запросил тайм-аут. Потом случилось еще одно удаление у нижнекамцев. Во втором большинстве «Автомобилист» смог забить второй гол и победить в матче (забросил Алексей Макеев).

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 6 ноября в Екатеринбурге против «Сибири» из Новосибирска.

Александр Стародумов

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