«Локомотив-Кубань» разгромил «Пари НН» с преимуществом в 25 очков

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обыграл на своей арене соперников из нижегородского «Пари НН». Встреча закончилась со счетом 89:64.

Самым результативным игроком встречи стал форвард краснодарцев Девон Акун-Перселл, набравший 21 очко. У гостей лучшим стал Андрей Воронцевич — 15 очков.

Для «железнодорожников» это третья победа подряд в регулярном чемпионате. Всего «Локомотив-Кубань» был четыре раза сильнее своих соперников в первых восьми матчах нынешнего сезона. Сейчас команда занимает седьмое место в турнирной таблице.

Следующую встречу краснодарские баскетболисты проведут 9 ноября на выезде против казахстанской «Астаны».

Александр Орлов

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