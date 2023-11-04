Школу около «Жемчужной плазы» построят в Петербурге за 3 млрд рублей

В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для проектирования и строительства образовательной школы на участке, который расположен севернее пересечения Петергофского шоссе с улицей Пограничника Гарькавого. Конкурс появился на сайте государственных закупок.

Поиск исполнителя ведется по заказу СПб ГКУ «Фонд капитального капитального строительства и реконструкции». Исходя из документов закупки, школа площадью почти 27 тыс кв. метров будет рассчитана на 1125 учеников. В один класс планируют принимать по 25 детей.

Количество спортивных залов будет определено в процессе проектирования, исходя из планируемой учебной нагрузки по дисциплине «Физическая культура» и наполняемости школы. Для обучающихся оборудуют плавательные бассейны с чашами 25х11м и 10х6 м (уточняется проектной документацией). В школе также разместят библиотеку и столовую с обеденным залом. Закончить возведение образовательного учреждения должны летом 2026 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге ищут подрядчик для строительства поликлиники в микрорайоне Славянка. На ее сооружение готовы потратить 5,4 млрд рублей.

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