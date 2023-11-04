В Сочи ко Дню народного единства открыли 24 объекта благоустройства

Во всех районах Сочи ко Дню народного единства открыли 24 объекта благоустройства, среди которых участок набережной, детские и спортивные площадки, стадион и школьный тир. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Участок набережной протяженностью 150 метров открыли в микрорайоне Мамайка. Здесь полностью заменили брусчатку, установили новую парковую мебель и освещения, высадили зеленые насаждения, поставили безопасное ограждение.

В Лазаревском районе на территории детской юношеской спортивной школы №6 начал работу новый стадион. В мэрии отмечают, что здесь футболом занимаются 349 воспитанников. В школе №78 открыли школьный тир и площадка для воркаута. На их строительство школа получила от администрации грант в 1 млн руб.

Кроме того, в Хостинском районе в сквере «Фестивальный» запущен комплекс современных детских площадок, на улице Железнодорожной открыт новый променад, на набережной реки Мацесты заложили кипарисовую аллею Дружбы. Также ко Дню народного единства в Сочи благоустроили шесть детских площадок по улицам Лесной и Мира (Адлерский район), Адыгахабль и Делегатской (Лазаревский район) и на улице Конституции (Центральный район).

Александр Орлов

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