Мошенники начали писать жителям Нового Уренгоя от лица мэра

Мошенники создали фейковый telegram-канал мэра Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) Андрея Воронова и начали писать жителям города. Об этом мэр написал в своем telegram-канале.

«Мне стала поступать информация от вас, что создан дубль моего канала. К некоторым людям в личку стали обращаться от моего имени с различными просьбами. Напомню, что telegram-канал „Воронов“ — это единственный мой официальный канал»,— отметил он.

Андрей Воронов призвал горожан не вступать в переписку с мошенниками и не переходить по ссылкам, которые они присылают.

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