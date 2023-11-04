Блогера из Удмуртии Аяза Шабутдинова заключили под стражу

Блогера из Удмуртии, основателя бизнес-школы «Like Центр» Аяза Шабутдинова поместили под арест до 16 декабря. Такое решение по мере пресечения вынес сегодня Таганский районный суд Москвы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. Сторона защиты просила для обвиняемого избрать в качестве меры пресечения залог в размере 4,1 млн рублей либо домашний арест. Однако суд посчитал, что блогер, находясь на свободе, может скрыться.

Блогер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, вместе с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО «Лайк Центр», он «создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности». Отмечается, что Шабутдинов предлагал приобрести курсы, тренинги и вебинары, результатом которых должен был стать успешный бизнес и гарантированный сверхдоход для тех, кто их прошел. 8 граждан заключили договоры на услуги, заплатив от 100 тыс. до 1,9 млн руб. Сейчас следствие устанавливает другие эпизоды преступной деятельности. Вину блогер не признал.

ТАСС пишет, что один из предполагаемых соучастников Василий Алексеев скрылся от следствия и объявлен в розыск.

Напомним, Аяз Шабутдинов был задержан накануне. Он известен как бизнес-коуч и блогер с 2 млн подписчиков. Он родился в Ижевске в 1991 году, в возрасте четырех лет с родителями переехал в поселок Куеда (Пермский край). В 2014 году окончил Удмуртский госуниверситет. В Ижевске он запустил несколько бизнесов, в частности сеть кофеен Coffee Like, которую позднее продал и сконцентрировался на развитии бизнес-курсов «Лайк Центра».

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