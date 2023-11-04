«Парма» потерпела поражение в Красноярске

Очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» провела в Красноярске, где встретилась с местным «Енисеем». Поединок завершился со счетом 92:84 в пользу хозяев площадки. В составе «Пармы» дабл-дабл совершил Айзея Риз. Он набрал 20 очков и сделал 10 передач.

После этой игры пермский баскетбольный клуб с тремя победами и пятью поражениями располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. В следующем матче «Парма» 8 ноября сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.