«Лахта Центр» изменит подсветку в честь Дня народного единства

Общественно-деловой комплекс «Лахта Центр» в честь Дня народного единства изменит подсветку фасада. Об этом сообщили в Telegram-канале объекта.

Жители и гости Санкт-Петербурга с 17:00 4 ноября до 8:00 5 ноября смогут увидеть небоскреб с необычной подсветкой. В честь праздника «Лахта Центр» будет «гореть» российским триколором. Таким образом россиян поздравят с Днем народного единства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 4 ноября с праздником жителей Петербурга поздравили губернатор города Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Они вспомнили, что в годы Великой Отечественной войны ленинградцы отстояли город и не дали врагу его занять.

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