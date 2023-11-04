В Севастополе появится геоглиф из 1200 деревьев в виде надписи «Россия»

Новая достопримечательность появится в Севастополе – гигантский геоглиф в виде надписи «Россия». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Развожаев Фото: Михаил Развожаев

По его словам, геоглиф будет состоять из 1200 восточных туй. Размер каждой буквы составит 25х30 метров, а общая протяженность надписи будет 200 метров. Достопримечательность появится в Мекензиевом лесничестве.

Господин Развожаев отметил, что геоглиф будет виден из космоса в течение ближайших 10 лет. Он пообещал, что дендрологи будут тщательно следить за приживаемостью растений, уже сегодня их начнут поливать.

«Приятно то, что на высадку деревьев приехали более полутысячи севастопольцев: школьники, пенсионеры, спортсмены, ветераны боевых действий, росгвардия, кадеты, представители национальных общин, волонтеры. Мы все разные, но нас объединяет наша страна и любовь к ней», — заявил Развожаев.

Александр Орлов

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