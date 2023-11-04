Полицейские проводят рейды на Кировке после смертельной драки с поножовщиной

Полиция Челябинска проводит на пешеходной части улицы Кирова рейдовые мероприятия, которые направлены на снижения числа преступлений и правонарушений, совершаемых в местах массового пребывания граждан. За минувшую ночь в органы внутренних дел с Кировки доставлено 59 человек, в том числе четверо подростков, сообщают в ГУ МВД России по региону.

Всех доставленных в отделения проверили на причастность к совершению преступлений. В отношении 20 человек составили протоколы за распитие спиртного в запрещенных для этого местах, еще шестерых привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. В полиции отмечают, что рейды будут продолжены.

Неделю назад возле одного из баров в этой части города, где сосредоточено большое количество ночных заведений, произошел конфликт с поножовщиной, в котором погиб человек, ранение получили двое его друзей. Задержан 21-летний житель города, ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Обвиняемый взят под стражу.