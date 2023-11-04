В Екатеринбурге две тыс. человек вышли на крестный ход в День народного единства

В Екатеринбурге две тыс. человек приняли участие в крестном ходе в честь Дня народного единства и праздника иконы Божией Матери. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины. Молитвенное шествие возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

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Крестный ход прошел от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови. «Мы с 1612 года храним милость, которая была проявлена нашему народу. Тогда, 1612 год, был очень похож на то, что сейчас. Народ с народом, родные люди с родными людьми воют, интервенты пришли. Матерь Божия явилась тем единственным объединяющим началом. Это большой урок для нас, и мы стараемся его помнить, не забывать, ему следовать»,— отметил митрополит.

В пресс-службе Фонда добавили, что сегодня центральных медиаэкранах Екатеринбурга будут транслировать изображение иконы казанской Божьей Матери.

Напомним, сегодня, 4 ноября, в России отмечают День народного единства. Масштабные политические мероприятия в Свердловской области по случаю Дня народного единства проводиться не будут. Причиной стали ограничения, связанные с введением в регионе уровня базовой готовности, и отсутствие планов у партий проводить митинги и шествия. Эксперты отметили отсутствие Дня народного единства в повестках партий и «угасание» праздника.

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