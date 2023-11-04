Пешехода насмерть сбили на трассе в Алнашском районе Удмуртии

В Алнашском районе Удмуртии на трассе у деревни Муважи сбили 76-летнего мужчину, который двигался по краю проезжей части, попутно движению транспорта. Как сообщает ГИБДД республики, произошло этого 4 ноября около 6:30. По предварительным данным, наезд на пешехода совершила 55-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-2114».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.