«Ижсталь» пропустила три шайбы в свои ворота в домашнем матче

Хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии проиграл в домашнем матче команде «Динамо-Алтай» из Барнаула. Первый период прошел без голов, во втором ижевчане получили в свои ворота две шайбы, в третьем гости довели счет до 0:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Старались, вышли с хорошим настроением. Первый период отработали неплохо, но не забили голы. Первый и второй гол — досадные ошибки. Открылись, пытались, ребята бились. Но у нас не получилось»,— прокомментировал итоги матча главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

5 ноября «Ижсталь» сыграет в Ижевске с командой «Металлург» из Новокузнецка. После 22 игр клуб из Удмуртии остается на 27-м месте турнирной таблицы OLIMPBET ВХЛ – Кубок Шелкового пути.