В Госдуме ввели тестирование депутатов на COVID-19

Депутатов Госдумы всех фракций предупредили, что перед заседанием, которое пройдет 7 ноября, необходимо пройти тестирование на COVID-19. Тест также нужно будет сдать участникам заседания, сообщил РБК со ссылкой на источники.

В направленном депутатам уведомлении говорится, что «обязательное профилактическое тестирование» на коронавирус будет организовано в здании нижней палаты российского парламента. Самостоятельная сдача теста вне здания Госдумы возможна «в исключительных случаях» 6 ноября.

Один из депутатов сообщил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил о трех заболевших COVID-19 в нижней палате. Другой парламентарий подтвердил, что знает о нескольких заболевших коллегах.

После начала пандемии COVID-19 в Госдуму пускали только при наличии QR-кода (у переболевших вирусом или прошедших тест). В 2022 году это требование, а затем и масочный режим отменили. Позднее также сняли оставшиеся ограничения, касающиеся допуска журналистов в здание Госдумы.

В конце октября Минздрав сообщил о росте заболеваемости гриппом и коронавирусом в нескольких регионах. Роспотребнадзор пока не видит оснований для возвращения масочного режима

Лусине Баласян