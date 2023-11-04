Главный тренер СКА Ротенберг пропустит матч с «Витязем» из-за дисквалификации

Главного тренера Санкт-Петербургского хоккейного клуба СКА Романа Ротенберга дисквалифицировали на один матч. В пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) указали, что причиной стали комментарии в адрес судей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

После завершения матча СКА — «Авангард», который состоялся 2 ноября, Ротенберг позволил себе сделать публичные заявления по судейству игры. Этот момент стал еще одним нарушением пп. 1.24 п.1 ст.55 Спортивного регламента лиги. В связи с этим на СКА наложили денежный штраф, а в отношение главного тренера — одноматчевую дисквалификацию. Петербургский клуб выйдет на лед с «Витязем» из Московской области 4 ноября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКА потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом», проиграв со счетом 5:3.

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