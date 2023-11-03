СКА проиграл омскому «Авангарду» в домашнем матче КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА проиграл на своей площадке омскому «Авангарду». Встреча, состоявшаяся на Ледовой арене, завершилась победой гостей со счетом 5:3.
Фото: ХК СКА
Заброшенными шайбами у армейцев Петербурга отметились Степан Старков, Андрей Чивилев и Арсений Грицюк. В составе команды из Омска отличились Дамир Шарипзянов, сделавший хет-трик, а также Рид Буше и Иван Николишин.
Отметим, что это домашнее поражение стало для СКА третьим подряд. Сейчас с 24 набранными очками занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции.
Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ петербургская команда проведет 4 ноября — в гостях против подмосковного «Витязя».