СКА проиграл омскому «Авангарду» в домашнем матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА проиграл на своей площадке омскому «Авангарду». Встреча, состоявшаяся на Ледовой арене, завершилась победой гостей со счетом 5:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК СКА Фото: ХК СКА

Заброшенными шайбами у армейцев Петербурга отметились Степан Старков, Андрей Чивилев и Арсений Грицюк. В составе команды из Омска отличились Дамир Шарипзянов, сделавший хет-трик, а также Рид Буше и Иван Николишин.

Отметим, что это домашнее поражение стало для СКА третьим подряд. Сейчас с 24 набранными очками занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ петербургская команда проведет 4 ноября — в гостях против подмосковного «Витязя».

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