Путин вручил патриарху Кириллу премию за «укрепление единства нации»

Президент России Владимир Путин наградил президентской премией патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Указ 4 ноября был опубликован на сайте правовой информации.

В тексте указа сказано, что президент отмечает вклад патриарха Кирилла в «укреплении единства российской нации» в 2023 году. Предложение о награждении патриарха президентской премией было выдвинуто Cоветом при президенте по межнациональным отношениям.

У патриарха Кирилла 15 наград Русской православной церкви, а также 18 наград от других церковных организаций. Помимо этого, у патриарха 16 государственных наград. Среди них — орден «За заслуги перед Отечеством» I степени и орден Александра Невского.

Александра Горошилова