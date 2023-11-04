В Каменске-Уральском открыли стелу «Город трудовой доблести»

В Каменске-Уральском торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Участие в церемонии принял губернатор Евгений Куйвашев.

Мемориальный комплекс установили на площади Ленинского комсомола. Стела выполнена из металла, ее лицевые грани облицованы стеклом. На мемориале размещены фотографии военного времени. Рядом с комплексом размещены пилоны и два фонтана.

«Город трудовой доблести» — звание, которое присваивают городам России, отличившимся во время Великой Отечественной войны обеспечением производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, а также массовой работоспособностью и патриотическим героизмом рабочих. Напомним, президент Владимир Путин присвоил данный статус Каменску-Уральскому в 2021 году.

Во время Великой Отечественной войны на 30 предприятиях Каменска-Уральского выпускали военную и гражданскую продукцию для нужд фронта. В 1941-1942 годах город стал единственным производителем алюминия, магния и их сплавов (использовались для строительства самолетов, танков и автомобилей) в стране, поскольку все остальные аналогичные предприятия оказались оккупированы. Новая схема производства глинозема, выработанная на одном из заводов Каменска-Уральского, была удостоена Сталинской премии, а три предприятия города были награждены орденами Ленина за значительный вклад в Победу и трудовой подвиг.

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