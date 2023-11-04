Чиновник администрации Пермского округа подозревается в получении взятки

В отношении одного из сотрудников администрации Пермского муниципального округа возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Как сообщает прокуратура Пермского края, дело было возбуждено по результатам проверки соблюдения требований законодательства в сфере противодействия коррупции.

В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что муниципальный служащий получил деньги за подготовку юридическому лицу документации для получения субсидии, что напрямую входило в исполнение служебных обязанностей. «Использование служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности и с целью личного обогащения повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства», - считают в прокуратуре.

По данным Properm.ru, речь идет о начальнике одного из отделов администрации. За полученные деньги чиновница гарантировала фермерам получение субсидий и помогала им заполнять документы для предоставления мер господдержки.

По результатам проверки, главе муниципального округа внесено представление за непринятие им мер к урегулированию конфликта интересов. Также материалы проверки направлены в правоохранительные органы.