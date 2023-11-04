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Коммерсантъ FM
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Forbes сообщил о поступлении на Украину бронемашин M1150 Assault Breacher

В материале журнала Forbes сообщается, что США передали Украине как минимум одну бронебойную машину M1150 Assault Breacher. При этом в официальных документах информации о передаче этой техники не было.

M1150 Assault Breacher –– 55-тонная бронемашина стоимостью $4 млн. Она способна выкапывать и подрывать мины, а также делать проходы в минных полях. Отмечается, что с начала специальной военной операции у Украины были подобные машины советского производства. Позднее Киев получил норвежские, южнокорейские и финские бронемашины.

Накануне, 3 ноября, на Украине прошел День ракетных, артиллерийских и инженерных войск. На фотографии в честь праздника, опубликованной на сайте администрации президента Украины Владимира Зеленского, была замечена бронебойная машина M1150 Assault Breacher. Forbes отмечает, что США могли передать от одной до шести таких бронемашин. Однако в официальные отчеты США о военных поставках на Украину данная техника включена не была.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова

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