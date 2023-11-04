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Коммерсантъ FM
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Сайты выставки-форума «Россия» подверглись хакерской атаке

Сайты международной выставки-форума «Россия» подверглись массированной хакерской атаке. Об этом сообщила пресс-служба дирекции выставки. По ее данным, атака осуществлена с территории Украины и других «недружественных стран».

«Она была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран»,— говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в результате была нарушена работа порталов russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru и api.lku.russia.ru.

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ стартовала сегодня, 4 ноября, и продлится до 12 апреля 2024 года. В рамках выставки будут представлены экспозиции ключевых российских компаний из 89 регионов. Мероприятие было учреждено указом президента России Владимира Путина от 29 марта.

Лусине Баласян

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