Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД РФ предупредил об ответе на переброску F-35 США в Великобританию

Россия рассматривает возможную переброску американских истребителей F-35 в Великобританию как усиление военного давления и часть политики сдерживания РФ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, в связи с этим в рамках военного планирования российская сторона готова принять новые меры.

«Это будет учтено в оперативных планах военного планирования, подготовки войск и так далее, то есть во всем том, что составляет деятельность вооруженных сил, которая должна принимать во внимание изменение обстоятельств, в том числе военной обстановки и размещения дополнительных военных потенциалов, которые могут нам угрожать»,— сказал господин Грушко «РИА Новости».

В августе издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники в военных кругах сообщало, что в конце 2023-го или в 2024 году США планируют перебросить две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A на базу Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии. По данным газеты, речь идет о способных нести тактическое ядерное оружие 54 единицах.

Незадолго до этого Конгресс получил от ВВС США запрос о выделении $50 млн для строительства на базе Лейкенхит дополнительного жилья для 144 американских военных. По данным Daily Telegraph, военнослужащие, согласно документам, готовятся к потенциальной surety mission (безопасное хранение ядерного оружия).

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...