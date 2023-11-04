МИД РФ предупредил об ответе на переброску F-35 США в Великобританию

Россия рассматривает возможную переброску американских истребителей F-35 в Великобританию как усиление военного давления и часть политики сдерживания РФ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, в связи с этим в рамках военного планирования российская сторона готова принять новые меры.

«Это будет учтено в оперативных планах военного планирования, подготовки войск и так далее, то есть во всем том, что составляет деятельность вооруженных сил, которая должна принимать во внимание изменение обстоятельств, в том числе военной обстановки и размещения дополнительных военных потенциалов, которые могут нам угрожать»,— сказал господин Грушко «РИА Новости».

В августе издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники в военных кругах сообщало, что в конце 2023-го или в 2024 году США планируют перебросить две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A на базу Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии. По данным газеты, речь идет о способных нести тактическое ядерное оружие 54 единицах.

Незадолго до этого Конгресс получил от ВВС США запрос о выделении $50 млн для строительства на базе Лейкенхит дополнительного жилья для 144 американских военных. По данным Daily Telegraph, военнослужащие, согласно документам, готовятся к потенциальной surety mission (безопасное хранение ядерного оружия).

Лусине Баласян