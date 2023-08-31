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Коммерсантъ FM
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The Daily Telegraph: США перебросят в Англию две эскадрильи F-35 к 2024 году

Власти США планируют перебросить две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A на базу Лейкенхит в графстве на востоке Англии Саффолк, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники в военных кругах. По их данных, речь идет о способных нести тактическое ядерное оружие 54 единицах.

По данным источников газеты, F-35 уже развернуты и их могут перебросить к концу 2023 года или в 2024-м. The Daily Telegraph отмечает, что вместе с тем Конгресс получил от ВВС США запрос о выделении $50 млн для строительства на базе Лейкенхит дополнительного жилья для 144 американских военных.

Газета отмечает, что военнослужащие, согласно документам, готовятся к потенциальной surety mission — безопасное хранение ядерного оружия. До 2008 года на английской базе хранились 110 американских ядерных бомб B61.

Лусине Баласян

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