Алексей Заварухин стал главным тренером ХК «Трактор»

В должности главного тренера хоккейного клуба «Трактор» утвержден Алексей Заварухин, который в последнее время был наставником команды в статусе исполняющего обязанности. Об этом объявил после домашнего матча черно-белых с «Адмиралом» президент клуба — губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«С сегодняшнего дня в “Тракторе” новый главный тренер, уже без приставки и.о. Поздравим Алексея Борисовича, — сказал глава региона. — Успехов, тренерской смекалки и, конечно, удачи».

Алексей Заварухин возглавил тренерский штаб «Трактора» как исполняющий обязанности главного тренера месяц назад, когда предыдущего наставника Анвара Гатиятулина отправили в отставку. Матч против «Адмирала», в котором челябинцы выиграли со счетом 6:1, стал седьмой победой команды подряд. В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» поднялся до четвертого места.