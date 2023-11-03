Депутат Луговой заявил, что его не волнует прошлое командира «Шторм Z» Махмудова

Замглавы фракции ЛПДР Андрей Луговой прокомментировал снимок, на котором он стоит с командиром отряда «Шторм Z» Алиетдином Махмудовым, отсидевшим сроки за вымогательство и организацию убийства в Волгограде. Депутат заявил, что его не волнует прошлое человека, а ключевым для него стало участие господина Махмудова в спецоперации на Украине.

«Для меня нет разницы, кем был человек прежде, определяющим становится то, каким является человек сейчас. Если человек рискует собственной жизнью, своею кровью, на передовой отстаивает интересы России, то его жизнь ДО — это личное, прошлое»,— написал господин Луговой в Telegram-канале.

Фотографию, на которой изображены Андрей Луговой и Алиетдин Махмудов в Госдуме, сегодня, 3 ноября, опубликовало волгоградское издание V1.ru. Депутат посчитал публикацию попыткой скомпрометировать бойца спецоперации. «Здесь речь уже идет о дискредитации российской армии, и мы в этом обязательно разберемся»,— сказал он.

В начале 2010-х Алетдин Махмудов отбыл срок за вымогательство 14 млн руб. у лидера областной национальной культурной автономии корейцев Алексея Кима. В 2015 году он был приговорен к 17,5 года лишения свободы. Волгоградский областной суд признал его заказчиком убийства местного предпринимателя Сергея Брудного. 24 июня экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал кадры с бойцами «Шторм Z», указав Алиетдина Махмудова командиром отряда.

Лусине Баласян