В Екатеринбурге девочка застряла в ячейке постамата

В Екатеринбурге на Уралмаше девочка случайно заперлась в ячейке постамата отделения Сбербанка. Как сообщил портал E1, через 15 минут ее достала группа быстрого реагирования, вызванная сотрудниками банка.

Клиентка вместе с маленьким ребенком зашла в офис Сбербанка, чтобы забрать посылку из постамата. Когда женщина стала ее распаковывать, то оставила дверцу открытой. Ребенок в этот момент спрятался в ячейке постамата. Сотрудники банка вызвали группу быстрого реагирования и параллельно начали звонить в службу поддержки.

По данным источника E1, мама и ребенок являются глухонемыми.

Виталий Красиков

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