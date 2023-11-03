В Самарской области осудят обвиняемого в ДТП с девятью жертвами

В Самарской области предстанет перед судом обвиняемый в ДТП с девятью жертвами. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 23 февраля 2023 года 52-летний мужчина, управляя технически исправным автомобилем «Газель», нарушил правила дорожного движения. На трассе М-5 «Урал» в Нефтегорском районе он выехал на полосу встречного движения для совершения обгона грузового автомобиля Renault, столкнувшись с движущимся во встречном направлении маршрутным автобусом FordTransit с находящимися внутри пассажирами и с обгоняемым им грузовиком.

В результате аварии погибли девять человек, в том числе и несовершеннолетняя, еще семи гражданам были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время завершилось расследование по уголовному делу по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), которое направлено в суд дял рассмотрения по существу.

Евгений Чернов