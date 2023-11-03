Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дзюдоистка Дарья Курбонмамадова взяла золото на чемпионате Европы во Франции

Российская дзюдоистка Дарья Курбонмамадова выиграла золото на чемпионате Европы, который проходит во французском городе Монпелье. Об этом сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России. В финале чемпионата Курбонмамадова в весовой категории до 57 кг победила представительницу Сербии Марику Перисич. На турнире спортсменка выступала в нейтральном статусе.

Дарья Курбонмамадова

Дарья Курбонмамадова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Дарья Курбонмамадова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

29-летня Дарья Курбонмамадова — чемпионка Европейских игр-2019, победительница и призер этапов Кубка Европы, а также участница летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...