Дзюдоистка Дарья Курбонмамадова взяла золото на чемпионате Европы во Франции

Российская дзюдоистка Дарья Курбонмамадова выиграла золото на чемпионате Европы, который проходит во французском городе Монпелье. Об этом сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России. В финале чемпионата Курбонмамадова в весовой категории до 57 кг победила представительницу Сербии Марику Перисич. На турнире спортсменка выступала в нейтральном статусе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Курбонмамадова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Дарья Курбонмамадова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

29-летня Дарья Курбонмамадова — чемпионка Европейских игр-2019, победительница и призер этапов Кубка Европы, а также участница летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.