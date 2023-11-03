В День народного единства в Казани не планируют никаких политических акций

Власти Казани рассчитывают отметить День народного единства, 4 ноября, исключительно в форме культурно-просветительских и спортивных мероприятий.

На вопрос «Ъ-Казань», не получал ли исполком города заявки и не согласовывал ли общественно-политические мероприятия на эту дату, глава пресс-службы муниципалитета Владимир Казанцев ответил: «На 4 ноября мероприятий нет».

При этом он добавил, что в честь праздника в Казани впервые проведут городской фестиваль «Душа народа» с участием самодеятельных творческих коллективов, организуют первенство по греко-римской борьбе, откроют тематические выставки в библиотеках и устроят показ документального фильма об истории края «Глубь».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"