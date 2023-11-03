Сальдо: число погибших при обстреле ВСУ в херсонской Чаплинке возросло до 9

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из-под завалов на месте удара ВСУ по зданиям Пенсионного фонда и Центра занятости в Чаплинском муниципальном округе извлекли тела девяти человек. По его словам, еще девять человек в тяжелом состоянии доставлены в медицинские учреждения. Ранее сегодня сенатор от Херсонской области Константин Басюк сообщал о семи погибших в результате обстрела, региональный минздрав — о девяти госпитализированных, один из которых в тяжелом состоянии.

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«Уже сейчас извлекли из-под развалин девять человек погибших, девять человек очень тяжелых и раненых, сейчас их доставляют в медицинские учреждения. И сейчас продолжается разбор завалов»,— сказал Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».

Сегодня, 3 ноября, в 15:50 мск Владимир Сальдо сообщил об обстреле зданий соцфонда и службы занятости в Чаплинке «шестью американскими ракетами». По его словам, российская ПВО сбила четыре из них, две оставшиеся поразили здания.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины, — в онлайн-трансляции «Ъ».