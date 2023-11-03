В праздничные выходные на краснодарском Арбате пройдет выставка художников

С 4 по 6 ноября на отрезке улицы Чапаева в Краснодаре пройдет выставка местных художников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В предстоящие выходные на краснодарском Арбате жители и гости города смогут увидеть красочные пейзажи, натюрморты и портреты. Выставка будет работать с 12:00 до 18:00.

С 21 октября на краснодарском Арбате перестали выступать чтецы и артисты. В таком режиме пешеходная зона будет работать в осенне-зимний период. Однако, как подчеркивали в мэрии, несмотря на прекращение выступления артистов, Арбат по выходным будет оставаться пешеходным.

Татьяна Ручкина

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