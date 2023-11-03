Сотрудники УМВД России по ХМАО задержали группу из 7 человек по подозрению в организации незаконной миграции. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, у них изъяли более 10 млн руб. и поддельную пятитысячную купюру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Югре за организацию незаконной миграции задержали семь человек

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Югре за организацию незаконной миграции задержали семь человек

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Против них возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Один из задержанных обвиняется в ч. 1 ст. 186 УК РФ (Фальшивомонетничество).

«Предполагаемый организатор преступной группы на время расследования уголовного дела заключен под стражу, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

По данным УМВД, преступная группа, сформированная по этническому признаку, действовала уже два года. С помощью поддельных документов они обеспечивали незаконное пребывание и трудоустройство мигрантов в Югре.

Во время обысков полицейские изъяли у подозреваемых более 10 млн руб., автомобили, компьютерную технику, газовый пневматический пистолет и религиозную литературу. Кроме того, у одного из них изъяли поддельную купюру номиналом 5 тыс. руб.

Виталий Красиков

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