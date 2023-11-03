Суд второй инстанции поддержал отмену тарифа на тепло в Рыбинске

Суд апелляционной инстанции поддержал законность решения суда о признании недействующим приказа областного департамента регулирования тарифов о тепловом тарифе для ООО «Рыбинская генерация». Организация необоснованно включала ряд затрат в тариф на теплоэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прокуратура проверила обоснованность корректировки тарифа на тепловую энергию для рыбинских потребителей и сочла, что часть затрат, включенных в тариф, были экономически необоснованны. За минувший год таких затрат было 38 млн, а за два года — более 70 млн руб.

Департамент регулирования тарифов иск не признал, выводы прокуратуры называли «несоответствующими действительности». Региональные власти отмечали, что в затратах был учтен договор факторинга (поставка товаров на условиях отсрочки платежа за плату) вместо обычного кредитного договора с банком, что снижало, а не повышало затраты «Рыбинской генерации».

Ярославский облсуд удовлетворил иск прокуратуры о необоснованном повышении тарифа и возложил на департамент обязанность принять заменяющий правовой акт о тарифе на тепловую энергию для «Рыбинской генерации». Решение суда ответчик обжаловал, но апелляционная инстанция поддержала законность решения.

«Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение Ярославского областного суда»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Алла Чижова