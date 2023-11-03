На трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП с грузовиком

На 26 км автодороги Тюмень — Омск произошло столкновение легковушки и грузовика. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, 54-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла.

По предварительным данным ГИБДД, легковушка «Шевроле» столкнулась с грузовиком «Шахман», выполняя маневр перестроения. От удара «Шевроле» отбросило на «КамАЗ» дорожной службы, чистящей ограждения. В результате ДТП 49-летний водитель легковушки госпитализирован, а 54-летняя пассажирка погибла. Водители грузовиков не пострадали.

Движение в сторону города Ялуторовска частично ограничено и осуществляется по одной полосе.

Ранее в Свердловской области в ДТП на 10-м км трассы Ивдель-Ханты-Мансийск пострадали десять человек. Одна женщина погибла еще до приезда скорой помощи.

Виталий Красиков

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