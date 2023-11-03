В ДТП на трассе Ивдель-Ханты-Мансийск пострадали 10 человек, пятеро из них дети

В Свердловской области в ДТП на 10-м км трассы Ивдель-Ханты-Мансийск пострадали десять человек, одна женщина погибла еще до приезда скорой помощи, рассказали в свердловском Минздраве.

По данным министерства, среди девяти выживших пассажиров пятеро детей в возрасте от 1,5 до 16 лет, все получили гематомы, ушибы и травмы разной степени тяжести. Одна пострадавшая отказалась от госпитализации. Два пассажира — мужчина и женщина, госпитализированы в реанимацию Ивдельской ЦРБ.

Как ранее сообщали в региональной ГИБДД, с 8 по 142 км автодороги «Ивдель-ХМАО» было ограничено движение всех видов транспорта в связи с неудовлетворительными дорожными условиями.

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