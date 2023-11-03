В Смольном обновили регламент по выступлениям артистов на Дворцовой

Глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин подписал распоряжение, регламентирующее порядок уличных выступлений на Дворцовой площади. Документ появился на сайте Смольного.

Согласно его содержанию, разрешенный срок выступлений с 13 дней подряд сократили до пяти дней. При этом музыкант сможет исполнять композиции не более трех часов за один день. Заявка о согласовании проведения выступления по усмотрению организатора может предусматривать дачу «концертов» в отдельные дни в пределах пяти дней, начиная с первого дня выхода артиста на площадь. Распоряжение вступит в силу с 10 ноября.

Ранее «Ъ-СПб» писал о планах Смольного ввести эти поправки. В комитете по культуре считают, что эти изменения позволят разнообразить программу уличных концертов. Подробнее об этом в материале «Дворцовый переворот».

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