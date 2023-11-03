В Белгородской области ищут подрядчика для ремонта дорог за 324 млн рублей

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области объявило аукцион по выбору подрядчика для ремонта участка автодороги Беломестное — Слоновка — Николаевка — Львовка протяженностью 13,7 км. Начальная цена контракта составляет 323,9 млн рублей, следует из документации на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить ремонт дорожного покрытия, установку барьерных ограждений и знаков, нанесение разметки и прочее. Он должен приступить к работам 1 апреля 2024 года, а завершить их до 31 августа 2025-го.

Заявки на участие в торгах принимаются до 20 ноября. Итоги будут подведены 22 ноября.

Ранее контракт на ремонт автодорог в микрорайоне «Пролески» Старооскольского городского округа Белгородской области получило местное ООО «Белдорстрой». Компания была единственным участником аукциона, она не стала снижать начальную цену контракта в 275,1 млн руб.

Алина Ковалева

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