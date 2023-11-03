На 92 году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов

Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании, заслуженный мастер спорта СССР (лишен в 1979 году) Олег Протопопов скончался на 92-ом году жизни. На лед спортсмен выходил в паре с Людмилой Белоусовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Информация о смерти уроженца Ленинграда появилась в зарубежных СМИ. В частности, скорбной новостью поделились на странице Skating Lesson в соцсети Facebook (входит в Meta, деятельность которой запрещена на территории России как экстремистская). На данный момент официального подтверждения нет.

Дуэт Протопопова и Белоусовой шесть раз одерживал победу на чемпионатах СССР с 1962 года по 1968 год. Фигуристы также становились призерами чемпионатов мира и Европы. Их выступления на Олимпийских играх 1964 и 1968 годов принесли золотые медали.

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