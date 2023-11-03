Мэра Тимашевска Николая Панина переизбрали на второй срок

В должность главы Тимашевска вступил Николай Панин. Его переизбрали на второй срок, сообщил в своем Telegram-канале глава города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Николая Панина Фото: Telegram-канал Николая Панина

«За прошедшие пять лет нам многого удалось достичь. Мы развивали сферу жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и градостроительства, спорта и культуры»,— отметил вновь избранный мэр.

По его словам, в ближайшие пять лет в городе нужно реконструировать два стадиона в микрорайонах Сахарном и Индустриальном, заменить водопроводные сети и построить парк в микрорайоне Южном. Также он отметил, что необходимо продолжать строить дороги и тротуары.

Николай Панин родился в 1985 году. Он окончил КубГАУ по специальности «Плодоовощеводство и виноградарство». В 2007–2010 годах работал в управлении по виноградарству, винодельческой промышленности и садоводству Краснодарского края.

В 2012–2013 годах Николай Панин занимал должность замглавы Тимашевского района. В 2014–2018 годах работал в управлении делами администрации Краснодарского края. В июле 2018 года его снова назначили замглавы Тимашевского района, а позже — главой города.

Татьяна Ручкина

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