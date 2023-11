Пианист Борис Березовский, Пелагея и Александр Пашутин

На концертных площадках Екатеринбурга можно посетить выступление пианиста Бориса Березовского, Пелагеи и услышать рок-хиты в исполнении танцующего Concord Orchestra. В музеях — посетить экскурсию по выставке «Авангард. XX век» и лекцию Алексея Коршуна о Sex Pistols. В театрах — спектакли «Раскольникоff» и «Особенности национальной женитьбы» с Александром Пашутиным и Эвелиной Бледанс, а в кино — посмотреть новый фильм «1993» с Евгением Цыгановым и Екатериной Вилковой и «Чувства Анны» с Анной Михалковой и Олегом Ягодиным. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

В джаз-клубе EverJazz 4 ноября состоится концерт группы «Soul'нце» под названием «All you need is FUNK». Группа исполнит хиты таких исполнителей, как James Brown, Tina Turner, Donna Summer, Chaka Chan, Bruno Mars, Jamiroquai и других. Состав музыкантов: Анна Семенова (вокал), Анастасия Шпилева (клавиши), Кирилл Кирпичев (ударные) и другие. Стоимость билета на концерт — 500 руб.

В «Синара Холл» 7 ноября состоится концерт Ирины Остин с участием джаз-квинтета Платона Газелериди. Зрители услышат традиционные джазовые произведения таких композиторов, как Антонио Карлос Жобим, Джон Колтрейн, Кенни Гарретт, Телониус Монк. Кроме того, будут представлены современные композиторы и авторские произведения Ирины Остин. В составе квинтета: Платон Газелериди (рояль), Андрей Тилькун (саксофон), Сергей Чашкин (гитара), Евгений Безбородов (контрабас) и Артем Иванов (ударные). Стоимость билета на концерт — от 600 руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 7 ноября состоится концерт пианиста Бориса Березовского, на котором прозвучат произведения композитора Сергея Рахманинова. В программе — Концерт № 3 для фортепиано с оркестром и Концерт № 4 для фортепиано с оркестром, а также Вокализ. Борис Березовский выступит вместе с Уральским молодежным симфоническим оркестром под руководство дирижера Дмитрия Филатова. Стоимость билета на концерт — от 5,1 тыс. руб.

В киноконцертном зале «Космос» 7 ноября состоится концерт фолк-певицы Пелагеи, известной глубоким голосом и широким репертуаром романсов, народных и авторских песен. Со сцены прозвучат знакомые многим хиты, а также новые композиции. Стоимость билета на концерт — от 2,7 тыс. руб.

В киноконцертном зале «Космос» 8 ноября выступит знаменитый танцующий оркестр Concord Orchestra с шоу-программой «Симфонические рок-хиты». Зрители услышат избранные композиции Nirvana, Scorpions, Linkin Park, Metallica, Nightwish, The Rasmus, Rammstein и других групп. Особенностями оркестра является то, что музыканты исполняют композиции по памяти и танцуют со своими инструментами. Их выступление дополнят световые эффекты и видео-инсталляции. Стоимость билета на концерт — от 2,2 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 9 ноября состоится концерт певицы Славы (Анастасии Сланевской) с программой «Без тебя меня нет», посвященной 20-летнему творческому пути исполнительницы. В репертуаре певицы есть такие песни, как «Люблю или ненавижу», «Попутчица», «Классный», «Одиночество», «Крик души» и другие. Кроме того, она известна своими эпатажными нарядами. Стоимость билета на концерт — от 2 тыс. руб.

Выставки

В Ирбитском государственном музее искусств 31 октября открылась выставка графики режиссера анимационного кино Сергея Айнутдинова «Инсценированное воспоминание об анимации». На ней представлены эскизы персонажей и сцен, раскадровки, анимационные коллажи, а также книжная иллюстрация, карикатурные сюжеты на тему кино. Выставка продолжит работу до 15 января. Стоимость полного билета — 200 руб.

В Екатеринбурге в галерее «Синара Арт» 4 ноября пройдет экскурсия по выставке «Авангард. ХХ век» в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Экспозиция посвящена трансформации мирового искусства на протяжении ста лет. На ней представлено творчество таких художников, как Рене Магритт, Марк Шагал, Сальвадор Дали и других авторов из России, Франции, Германии, США, Гренландии, Японии и Вьетнама. Стоимость полного билета на экскурсию — 250 руб.

В Музее андеграунда 8 ноября пройдет «Час винила» Алексея Коршуна, на этот раз посвященный группе Sex Pistols и ранним панкам. Британская группа Sex Pistols стали первыми, кто обратился в своем творчестве к панк-року. Затем веяние времени уловили и другие группы: Clash, Stranglers, Damned, Buzzcocks, Undertones. Однако панк возник еще раньше в США, его представляли такие группы как Television, Ramones, Patti Smith Group, Blondie. Гости лекции полностью на виниле прослушают альбом группы Sex Pistols «Never Mind the Bollocks, Here’s The Sex Pistols» (1977 год). Стоимость полного входного билета — 300 руб.

В Музее андеграунда 9 ноября откроется персональная выставка петербургского художника Вячеслава Михайлова «Я с вами до Рождества». В экспозиции будут представлены полотна из нескольких живописных серий, созданных за последние годы. Некоторые произведения зрители Екатеринбурга увидят впервые, например, картины из серии «Капище». Вячеслав Михайлов родился в 1945 году, окончил Репинский институт по классу живописи и аспирантуру. Для его манеры как художника характерна очевидная рефлексия в обращении к наследию мировой живописи. Он по-своему воспроизводит черты кисти «старых мастеров», работает с фактурой и гиперболизирует форму подачи. Стоимость полного билета на выставку — 300 руб.

В Музее истории Екатеринбурга 10 ноября состоится театрализованная лекция-погружение с мастер-классами по традиционному народному пению и пляске «Застольные песни уральских деревень». Артисты двух фольклорных объединений «Перезвон» и «ФолкЪ-ТолкЪ» расскажут, что пели и как плясали на селе, а также проведут мастер-класс по уральской кадрили и исполнят вместе со зрителями народные романсы. Вход на лекцию свободный, по предварительной регистрации.

Спектакли

Во Дворце молодежи 4 ноября покажут спектакль «Раскольникоff» по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание» в постановке режиссера Руслана Банковского. В основе спектакля — известная история Раскольникова, совершившего преступление ради того, чтобы доказать свою теорию «о праве имеющих» «перешагнуть через кровь, если того потребует идея». Но в классическую постановку включены элементы современной драматургии. Остросюжетность совмещается с предвещающими экзистенциализм философскими вопросами о свободе личности. Стоимость билета — от 1,4 тыс. руб.

В Тюменском большом драматическом театре 6 ноября пройдет читка литературно-поэтической композиции «Председатели земного шара». В пьесе будут представлены документы двух ярких авангардных поэтов XX века — Маяковского и Хлебникова. Каждый из них верил, что силой слова можно изменить мир. В 1916 году Велимир Хлебников создал «Общество председателей Земного шара», чтобы объединить лучших людей планеты для управления счастливым государством будущего. Для Владимира Маяковского мечтой о счастье человечества стала Революция. Эпоху, когда властителями дум были поэты, представляют также Лиля и Осип Брики, а также Мария — собирательный образ всех женщин Маяковского. Стоимость билета на спектакль — от 800 руб.

В Екатеринбурге во Дворце молодежи 10 ноября покажут спектакль «Особенности национальной женитьбы» по мотивам пьесы Островского «Волки и овцы». На сцене — атмосфера небольшого купеческого городка, в котором происходят события, однако в комедию мастерски включены актерские находки. Так, при первом появлении героя Чугунова на сцене пьеса принимает остро-сатирический характер. В ролях: Эвелина Бледанс, Юлия Волкова, Александр Пашутин, Елена Катышева, Петр Белышков и Артем Алексеев. Стоимость билета на спектакль — от 1,8 тыс. руб.

Кино

В Ельцин-центре 4 ноября пройдет показ фильма «Ленечка» в рамках «ЭХО 33 МКФ "Послание к человеку"». Кинокартина посвящена известному композитору российской современности Леониду Десятникову. Его музыка звучит в Большом театре и парижской Гранд-опера, миланском «Ла Скала» и «Карнеги-холле» в Нью-Йорке. Фильм, в котором композитор поделится сокровенным, станет попыткой разгадать парадокс музыки и личности. Режиссером фильма является Рената Джало, в ролях: Леонид Десятников, Алексей Гориболь, Теодор Курентзис, Александр Горенштейн и другие. Вход на кинопоказ свободный, по предварительной регистрации.

В Ельцин-центре 5 ноября покажут фильм «1993», после пройдет обсуждение кинокартины с ее режиссером Александром Велединским и журналистом Борисом Минаевым. Фильм посвящен события октября 1993 года, которые сопровождались вооруженными столкновениями на улицах Москвы из-за обнаружившегося конституционного кризиса. Вместе с тем рассказ о происходившем передается через историю одной семьи. В ролях: Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Сергей Баталов, Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок, Григорий Верник и другие. Стоимость билета на кинопоказ — 400 руб.

В Ельцин-центре 6 ноября актер Коляда-театра и лидер группы «Курара» Олег Ягодин представит фильм «Чувства Анны» режиссера Анны Меликян. В центре сюжета — работница пермской шоколадной фабрики, которая неожиданно начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. Возможно, это полностью перевернет ее жизнь. В ролях: Анна Михалкова, Олег Ягодин и Тимофей Трибунцев. Стоимость билета — 350 руб.

Подготовила Анастасия Таначева