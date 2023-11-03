На Кубани в День народного единства прогнозируют туман и до +25°

4 ноября в Краснодарском крае ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен туман, в отдельных районах — дождь, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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Днем в регионе будет преимущественно без осадков. Ветер составит 4–9 м/с, местами с порывами до 12 м/с, на Черноморском побережье — до 15–20 м/с.

Ночью в регионе температура воздуха будет на уровне 9…14°, в юго-восточных предгорных районах 6…11°. Днем ожидается 20…25°. В горах ночью будет 4…9°, днем 13…18°. На Черноморском побережье ночью прогнозируют 12…17°, днем 19…24°.

Татьяна Ручкина

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