Французскии ювелирныи дом Korloff запускает международныи проект #Korloffmuse, посвященный женщинам-музам, которых можно считать воплощением французского стиля и утонченности — они всегда остаются верны своему призванию и при этом выглядят безупречно. Первой музой Korloff стала приглашенная солистка Большого Театра Дарья Давыдова, голос нового поколения россииских артистов академическои опернои школы, «самая французская из русских певиц» по мнению газеты Le Figaro. Дебютировав в Большом Театре еще до окончания Московскои Государственнои консерватории имени П. И. Чаиковского, Дарья быстро стала открытием музыкального сообщества, а как выпускница Московского Лингвистического Университета им. Мориса Тереза, — свободно владеет англииским, французским и итальянским языками. Дарья пользуется всеобщим восхищением из-за диапазона и ясности ее сопрано, собирая на гастролях по всему миру не только премии, но и симпатии ценителеи классическои музыки. Сочетание личнои харизмы, творческои работоспособности и таланта принесли Дарье также и звание музы дома Korloff.

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