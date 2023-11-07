Boggi Milano представила куртку-рубашку на осень

Итальянская марка одежды и аксессуаров Boggi Milano анонсировала свою осеннюю линейку. Главной вещью новой коллекции стала куртка-рубашка (или overshirt) Link. Фланелевая рубашка выполнена из итальянской шерсти меланж, а в сочетании с брюками из Boggi Milano создает ощущение полноценного костюма. При этом такие куртки-рубашки можно носить с чем угодно: брюками, джинсами и даже трениками. Такие легкие куртки станут отличным дополнительным слоем в особенно холодное время года — ее можно сочетать с толстовкой и более плотной зимней курткой. Модель Link представлена в трех вариантах: бежевом, сером и синем цвете в тонкую полоску. Вся осенне-зимняя коллекция Boggi Milano уже в продаже.

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